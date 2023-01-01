Биография

Джон Тенни — американский актер, режиссер. Родился в Принстоне 16 декабря 1961 года. Окончил кафедру драмы и философии колледжа Вассар и Джульярдскую школу драмы, одно из самых крупных высших учебных заведений в области искусства и музыки в США. Первое время после выпуска работал на телевидении, где снимался в долгоиграющих сериалах. В начале 90-х начал появляться в крупных кинопроектах. Актер Джон Тенни снялся в таких фильмах и сериалах, как «Байки из склепа», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада», «Лэсси», «За гранью возможного», «Уилл и Грейс», «C.S.I. Место преступления», «Без следа», «Американский папаша», «Братья и сестры», «Служба новостей», «Скандал», «Настоящий детектив», «Лучшее во мне», «И просто так», «Линкольн для адвоката», «Жестокие игры». Он также выступил в качестве одного из режиссеров криминальной драмы «Ищейка» и боевика «Особо тяжкие преступления».