Одинокая мать оказывается в мире профессионального реслинга, доказывая, что блистать на ринге могут не только мужчины. Фильм «Королева ринга» — вдохновляющий байопик о жизни трехкратной чемпионки мира Милдред Берк.



1930-е года, Канзас. Официантка Милдред Берк пытается прокормить себя и своего маленького сына Джо. Ее главная мечта — стать профессиональным рестлером, и она готова на многое, чтобы впечатлить местного промоутера Билли, который не верит, что женские бои могут стать по-настоящему популярными. Участвуя в нелегальных матчах, Милдред доказывает свои таланты, и слухи о ней разносятся по всему югу. Однако когда женский реслинг становится настоящим бизнесом, Милдред понимает, что в этом мире мало быть просто сильной — нужна крепкая деловая хватка.



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