Королева ринга (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Одинокая мать оказывается в мире профессионального реслинга, доказывая, что блистать на ринге могут не только мужчины. Фильм «Королева ринга» — вдохновляющий байопик о жизни трехкратной чемпионки мира Милдред Берк.
1930-е года, Канзас. Официантка Милдред Берк пытается прокормить себя и своего маленького сына Джо. Ее главная мечта — стать профессиональным рестлером, и она готова на многое, чтобы впечатлить местного промоутера Билли, который не верит, что женские бои могут стать по-настоящему популярными. Участвуя в нелегальных матчах, Милдред доказывает свои таланты, и слухи о ней разносятся по всему югу. Однако когда женский реслинг становится настоящим бизнесом, Милдред понимает, что в этом мире мало быть просто сильной — нужна крепкая деловая хватка.
Проследить путь Берк к мировой славе позволит «Королева ринга» (2024). Спортивная драма доступна в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
- ЭЭРежиссёр
Эш
Эвилдсен
- ЭБАктриса
Эмили
Бетт Рикардс
- Актёр
Джош
Лукас
- ТПАктёр
Тайлер
Пози
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- ФИАктриса
Франческа
Иствуд
- МААктриса
Мари
Авгеропулос
- КБАктриса
Кара
Буоно
- ГКАктёр
Гэвин
Касаленьо
- АДАктёр
Адам
Демос
- ДЭАктриса
Дебора
Энн Уолл
- КБАктриса
Келли
Бёрглунд
- ДЛАктриса
Дамарис
Льюис
- МКАктёр
Мартин
Коув
- ДЕАктёр
Джеймс
Е. Корнетт
- ТРАктриса
Тони
Россэл
- ТФАктриса
Тринити
Фату
- Актёр
Уэстон
Кейдж
- АРАктёр
Александр
Рэйт
- ББАктриса
Бритт
Бейкер
- ДХАктёр
Даффи
Хадсон
- ГЛАктёр
Гас
Лэнгли
- ЧМАктёр
Чейни
Морроу
- МСАктёр
Майк
Сили
- КСАктёр
Кайл
Смитсон
- ЭЭАктёр
Эш
Эвилдсен
- КЛАктёр
Кевин
Лингл
- КНАктёр
Крэйг
Най
- ЗЛАктёр
Захари
Линдси
- МДАктёр
Мейджор
Додж
- ЭвАктриса
Эби
ван Андель
- ССАктёр
Скотт
Саммитт
- ДРАктёр
Д.
Роблз
- ЭЭСценарист
Эш
Эвилдсен
- МБСценарист
Милдред
Бурк
- ЭЭПродюсер
Эш
Эвилдсен
- ИРПродюсер
Исен
Роббинс
- АШПродюсер
Айми
Шуф
- КХМонтажёр
Крэйг
Хэйес