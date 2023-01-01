Биография

Хэролд Перрино — американский актер кино и театра, продюсер. Родился в Бруклине 7 августа 1963 года. Кинодеятель получил образование в Университете Шенандоа в Массачусетсе, а также занимался в Американском театре танца Элвина Эйли. В 1989 году он взял главную роль в сценической адаптации фильма «Слава» в филадельфийском театре, а в 2016-м сыграл Лопахина в бродвейской постановке пьесы «Вишневый сад». В фильмографии Хэролда Перрино более 90 проектов. В 2003 году он исполнил роль Линка в фильмах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», а в 2004-м Хэролд вошел в актерский состав сериала «Остаться в живых», после чего стал активно набирать популярность. В его портфолио также можно найти сериалы «Хороший доктор», «Новичок», «Сыны анархии» и «Мыслить как преступник». В 2022 году Перрино сыграл Бойда Стивенса в хоррор-ленте «Извне».