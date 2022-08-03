Кровь и вино
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Кровь и вино

Кровь и вино (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно

7.91996, Blood and Wine
Триллер, Криминал96 мин18+

О фильме

Торговец вином Алекс Гейтс пытается поддержать свой разваливающийся бизнес, совершив кражу бриллиантового ожерелья у одного из клиентов. В этом деле ему помогает любовница и взломщик сейфов. И все идет неплохо до тех пор, пока брошенная жена и пасынок не нарушают его планы и не скрываются вместе с добычей...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь и вино»