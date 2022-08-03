Кровь и вино (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно
7.91996, Blood and Wine
Триллер, Криминал96 мин18+
О фильме
Торговец вином Алекс Гейтс пытается поддержать свой разваливающийся бизнес, совершив кражу бриллиантового ожерелья у одного из клиентов. В этом деле ему помогает любовница и взломщик сейфов. И все идет неплохо до тех пор, пока брошенная жена и пасынок не нарушают его планы и не скрываются вместе с добычей...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- БРРежиссёр
Боб
Рейфелсон
- Актёр
Джек
Николсон
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актриса
Джуди
Дэвис
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Хэролд
Перрино
- РПАктриса
Робин
Питерсон
- МСАктёр
Майк
Старр
- ДСАктёр
Джон
Сайц
- ММАктёр
Марк
Маколей
- ЭКСценарист
Элисон
Кросс
- БРСценарист
Боб
Рейфелсон
- Продюсер
Джереми
Томас
- КПродюсер
Крис
Оти
- ГБПродюсер
Геркулес
Беллвилл
- КМПродюсер
Кэтлин
М. Кортни
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- МЛКомпозитор
Михал
Лоренц