Кровь и вино (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно

Торговец вином Алекс Гейтс пытается поддержать свой разваливающийся бизнес, совершив кражу бриллиантового ожерелья у одного из клиентов. В этом деле ему помогает любовница и взломщик сейфов. И все идет неплохо до тех пор, пока брошенная жена и пасынок не нарушают его планы и не скрываются вместе с добычей...

