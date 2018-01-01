Сюжет

Новые технологии помогают калеке стать супергероем. Фантастический триллер с элементами киберпанка от режиссера «Пилы».



Действие фильма происходит в недалеком будущем, где новейшие технологии участвуют во всех аспектах человеческой жизни. Однако механик Грей предпочитает чинить и реставрировать автомобили по старинке, вручную. Его отношение к инновациям меняется после того, как жену убивают, а он сам становится инвалидом. Бывший клиент предлагает Грею установку экспериментального чипа Stem, который может вернуть способность двигаться. Вскоре мужчина понимает, что необычный имплант представляет собой полноценный искусственный интеллект, позволяющий своему хозяину не только двигаться, но и проникать в любую базу данных и даже хорошо драться. Теперь у Грея есть возможность реализовать свою главную цель — отомстить убийцам любимой жены.



Сможет ли Грей справиться с новыми способностями и успешно завершить свою миссию, узнаете в захватывающем боевике «Апгрейд». Фильм 2018, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!



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