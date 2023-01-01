Биография

Австралийский продюсер, сценарист, кинорежиссер и актер Ли Уоннелл родился 17 января 1977 г. в Мельбурне. Он является одним из создателей франшизы Saw. С ранних лет работал репортером и кинокритиком в нескольких австралийских телешоу, в том числе в субботней утренней программе ABC Recovery, ориентированной на молодежь, которую вел Дилан Льюис. Первое интервью Уоннелла было с Джеки Чаном. Во время учебы в киношколе Уоннелл познакомился с Джеймсом Ваном. Вместе они написали сценарий легендарной «Пилы». Она стала хитом с низким бюджетом, Уоннелл в фильме сыграл Адама Стэнхейта, одного из главных героев. В 2003 году актер сыграл второстепенную роль в «Матрице: перезагрузка», а также в видеоигре «Вход в матрицу» можно увидеть Ли Уоннелла в роли персонажа «Аксель». Он наиболее известен по написанию фильмов, написанных его другом Джеймсом Ваном, в том числе «Пила» (2004 г.), «Мертвая тишина» (2007 г.), «Коварный» (2010 г.) и «Коварный: глава 2» (2013 г.). Уоннелл дебютировал в качестве режиссера в фильме «Коварная: глава 3» (2015) и с тех пор снял еще два фильма: «Улучшить» (2018) и «Человек-невидимка» (2020). На данный момент работает над продолжением истории про невидимку, официального названия картины пока нет.