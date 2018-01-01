Биография

Логан Маршалл-Грин — американский актер кино и театра, режиссер. Обладатель премии «Драма Деск». Родился в Чарльстоне 1 ноября 1976 года. Родители Логана — преподаватели театрального мастерства. После окончания школы он поступил в Национальный театральный институт в Уотерфорде. Завершил образование в Нью-Йоркском университете. Является бакалавром изящных искусств. Дебютировал на экране Логан Маршалл-Грин в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус» в 2003 году. Ему досталась эпизодическая роль. Первым полнометражным фильмом будущей звезды стала «Алхимия чувств». Также он появлялся в лентах «Одинокие сердца» и «Через Вселенную», исполнил главную роль в телефильме «Пропавший». С 2004 по 2013 год артист совмещал съемки и работу в театре. Он примерил амплуа Эдмунда в «Короле Лире» и сыграл Джона в постановке «Фрекен Юлия». Известность пришла к Маршаллу-Грину после появления в ленте «Под прикрытием» в 2009 году. Затем началась эра больших проектов: Логану досталась главная роль в хорроре «Дьявол». Через два года, в 2012-м, он сыграл Чарли Холлоуэя в блокбастере Ридли Скотта «Прометей». В 2015-м на экраны вышел триллер «Приглашение», в котором Логан исполнил главную роль. В 2016-м артиста пригласили на роль Мака Конуэя в сериале «Наемник Куорри». Попробовал себя в качестве режиссера и сценариста в ленте «Следи за дорогой», премьера которого состоялась в 2019 году.