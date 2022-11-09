Когда я умирала
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Когда я умирала

Когда я умирала (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.32013, As I Lay Dying
Драма105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Семейство везет умирающую Адди Бандрен, чтобы похоронить ее согласно предсмертной воле в родном городе Джефферсоне. Все это будет сопровождаться разными приключениями.


Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Когда я умирала»