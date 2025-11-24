Фильм «Вечность» — необычная романтическая комедия от студии A24, в которой сила любви проверяется загробным миром.



Ларри и Джоан прожили вместе долгую, не безоблачную жизнь. Оба они неожиданно умирают и оказываются в странном промежуточном пространстве. Их душам нужно определить дальнейший путь и выбрать вариант вечной жизни. Для Джоан это решение становится особенно сложным, ведь оказывается, что в том же пространстве ее на протяжении долгих лет ждет бывший муж Люк. И кого ей теперь выбрать?



Смешная, трогательная и запоминающаяся история о чувствах, которые хранятся внутри. Смотреть фильм «Вечность» можно на Wink.

