Вечность
Wink
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Вечность
8.82025, Eternity
Фэнтези, Драма109 мин18+

Вечность (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Фильм «Вечность» — необычная романтическая комедия от студии A24, в которой сила любви проверяется загробным миром.

Ларри и Джоан прожили вместе долгую, не безоблачную жизнь. Оба они неожиданно умирают и оказываются в странном промежуточном пространстве. Их душам нужно определить дальнейший путь и выбрать вариант вечной жизни. Для Джоан это решение становится особенно сложным, ведь оказывается, что в том же пространстве ее на протяжении долгих лет ждет бывший муж Люк. И кого ей теперь выбрать?

Смешная, трогательная и запоминающаяся история о чувствах, которые хранятся внутри. Смотреть фильм «Вечность» можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb