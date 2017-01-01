Дело храбрых (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Драма о тушении пожаров в аризонских лесах, основанная на реальных событиях 2013 года. «Дело храбрых»: фильм 2017 года от режиссера Джозефа Косински. В главных ролях — Джош Бролин, Майлз Теллер и Джефф Бриджес.
В пожарную команду поступает новичок Брэндон Макдон. Командир отряда дает ему шанс, а вот остальные пожарные воспринимают его скептически: парень только вышел из тюрьмы, употребляет запрещенные вещества, дома его ждет беременная жена, да и в целом он не вызывает доверия. Однако после изнурительных совместных тренировок и нескольких успешных выездов Макдон доказывает, что на него можно положиться. Теперь пожарным предстоит столкнуться с настоящим испытанием: бушующим огнем, который сметает все на своем пути и движется от леса к городу…
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джозеф
Косински
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Майлз
Теллер
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- ДСАктёр
Джофф
Стульц
- АРАктёр
Алекс
Расселл
- Актёр
Тэд
Лакинбилл
- КНСценарист
Кен
Нолан
- ЭУСценарист
Эрик
Уоррен Сингер
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- БФПродюсер
Брюс
Франклин
- ЭХПродюсер
Эрик
Хаусэм
- Продюсер
Тэд
Лакинбилл
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДМХудожник
Дэвид
Мейер
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- КМОператор
Клаудио
Миранда
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе