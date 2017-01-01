Дело храбрых (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Драма о тушении пожаров в аризонских лесах, основанная на реальных событиях 2013 года. «Дело храбрых»: фильм 2017 года от режиссера Джозефа Косински. В главных ролях — Джош Бролин, Майлз Теллер и Джефф Бриджес.



В пожарную команду поступает новичок Брэндон Макдон. Командир отряда дает ему шанс, а вот остальные пожарные воспринимают его скептически: парень только вышел из тюрьмы, употребляет запрещенные вещества, дома его ждет беременная жена, да и в целом он не вызывает доверия. Однако после изнурительных совместных тренировок и нескольких успешных выездов Макдон доказывает, что на него можно положиться. Теперь пожарным предстоит столкнуться с настоящим испытанием: бушующим огнем, который сметает все на своем пути и движется от леса к городу…



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