Биография

Шейн Блэк – актер и сценарист из США, родившийся 16 декабря 1961 года в Пенсильвании. Он немало сделал для развития американских боевиков 1990-х годов и впоследствии работал над крупными проектами, такими как «Смертельное оружие» или «Последний бойскаут». Получил награду как заслуженный сценарист в 2006 году в городе Остин в рамках крупного кинофестивального проекта, а также, снова как сценарист, за лучший сценарий кино с названием «Поцелуй навылет» в ходе фестиваля в Сан-Диего. Шейн Блэк в роли сценариста выступил уже в 1987 году, и это был прогремевший тогда боевик «Смертельное оружие». Потом он писал сценарии к кинолентам «Последний бойскаут» (1991 год) и «Последний киногерой» (1993 год). К слову, два сценария – «Последний бойскаут» и «Долгий поцелуй на ночь» – были куплены за большие деньги, но потом в них внесены были такие изменения, что трудно узнать изначальный вариант, написанный Блэком. Шейн Блэк в фильмах также играл несколько ролей, включая камео в проекте «Гори, Голливуд, гори». Также он играл некоторые эпизодические роли в очень популярных фильмах, таких как «Робокоп 3» и «Бойскаут». Как сценарист, он был более успешен, и обе его награды с кинофестиваля в Остине и от ассоциации кино в Сан-Диего были получены именно за сценарии.