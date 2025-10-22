Фильм «Варяг» (2022) — масштабный исторический эпос Роберта Эггерса, автора мрачных хитов «Ведьма» и «Маяк». На этот раз режиссер обращается к скандинавским сагам и легенде об Амлете, вдохновившей Шекспира на «Гамлета». В центре сюжета герои, воплощенные Александром Скарсгардом и Николь Кидман. Смотрите фильм «Варяг» в подписке Amediateka на Wink.



Действие переносит нас в конец IX века. Молодой принц Амлет переживает страшную трагедию: его отец гибнет от рук собственного брата. Годы спустя Амлет превращается в сурового воина, движимого единственной целью — вернуть утраченную справедливость. Так герой оказывается втянут в мрачный мир ритуалов, предсказаний и кровной мести.



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