Варяг
О фильме
Фильм «Варяг» (2022) — масштабный исторический эпос Роберта Эггерса, автора мрачных хитов «Ведьма» и «Маяк». На этот раз режиссер обращается к скандинавским сагам и легенде об Амлете, вдохновившей Шекспира на «Гамлета». В центре сюжета герои, воплощенные Александром Скарсгардом и Николь Кидман. Смотрите фильм «Варяг» в подписке Amediateka на Wink.
Действие переносит нас в конец IX века. Молодой принц Амлет переживает страшную трагедию: его отец гибнет от рук собственного брата. Годы спустя Амлет превращается в сурового воина, движимого единственной целью — вернуть утраченную справедливость. Так герой оказывается втянут в мрачный мир ритуалов, предсказаний и кровной мести.
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Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Эггерс
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актриса
Николь
Кидман
- КБАктёр
Клас
Банг
- Актёр
Итан
Хоук
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- ГЛАктёр
Густав
Линд
- ЭРАктёр
Эллиотт
Роуз
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ФМАктёр
Фил
Мартин
- ЭСАктёр
Эльдар
Скар
- ОФАктриса
Олуэн
Фуэре
- ЭААктёр
Эдгар
Абрам
- ДГАктёр
Джек
Гассман
- ИЭАктёр
Ингвар
Эггерт Сигюрдссон
- ОНАктёр
Оскар
Новак
- ДУАктёр
Джек
Уолш
- БАктриса
Бьорк
- ИУАктёр
Иэн
Уайт
- КПАктриса
Кэти
Паттинсон
- АОАктриса
Андреа
О’Нилл
- РААктёр
Ребекка
Айнесон
- КДАктриса
Кейт
Дики
- КХАктёр
Кевин
Хоршэм
- ШОАктёр
Шеймус
О’Хара
- ТМАктёр
Тайг
Мерфи
- ХБАктёр
Хафтор
Бьёрнсон
- Актёр
Ральф
Айнесон
- ММАктёр
Мюррэй
МакАртур
- МОАктёр
Магне
Оснес
- ИСАктриса
Инета
Слюзайте
- ДКАктёр
Джон
Кэмплинг
- ХРАктриса
Хелен
Роуч
- МФАктёр
Марк
Фицджералд
- ЭХАктёр
Эрик
Хиггинс
- МСАктёр
Мэтт
Саймондс
- ЛЭАктёр
Лука
Эванс
- ССценарист
Сьон
- Сценарист
Роберт
Эггерс
- ЛБПродюсер
Лейфур
Б. Дагфиннссон
- ДБОператор
Джарин
Блашке
- РККомпозитор
Робин
Керолан
- СГКомпозитор
Себастьян
Гейнсборо