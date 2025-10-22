Варяг
Wink
Фильмы
Варяг
7.32022, The Northman
Фэнтези, Боевик130 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Варяг

О фильме

Фильм «Варяг» (2022) — масштабный исторический эпос Роберта Эггерса, автора мрачных хитов «Ведьма» и «Маяк». На этот раз режиссер обращается к скандинавским сагам и легенде об Амлете, вдохновившей Шекспира на «Гамлета». В центре сюжета герои, воплощенные Александром Скарсгардом и Николь Кидман. Смотрите фильм «Варяг» в подписке Amediateka на Wink.

Действие переносит нас в конец IX века. Молодой принц Амлет переживает страшную трагедию: его отец гибнет от рук собственного брата. Годы спустя Амлет превращается в сурового воина, движимого единственной целью — вернуть утраченную справедливость. Так герой оказывается втянут в мрачный мир ритуалов, предсказаний и кровной мести.

Если вам нравятся исторические боевики, древние легенды и суровая красота северной природы, смотрите фильм «Варяг» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Фэнтези
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Варяг»