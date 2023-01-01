Биография

Роберт Эггерс — американский художник, режиссер, сценарист, продюсер. Родился в Нью-Йорке 7 июля 1984 года. Учился в актерской консерватории в Нью-Йорке. Начал карьеру с театра, где работал режиссером и дизайнером, позже переключился на кинематограф. В основном снимает камерные картины с небольшим бюджетом и сильным сценарием. Роберт Эггерс обрел популярность как автор и режиссер исторических ужастиков. Его режиссерский дебют состоялся в 2005 году, когда на экраны вышел фильм ужасов «Ведьма», сценарий к которому также был написан Эггерсом. Критики тепло отзывались о картине, выделя реалистичность, достоверность и детальную проработку событий. Лента при сравнительно небольшом бюджете собрала большую кассу и окупилась в сотни раз. Следующей его работой стал хоррор «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллем Дефо в главной роли. Фильм получил 90% положительных рецензий, окупился в прокате, был номинирован на «Оскар» и другие престижные кинонаграды. Снял историческую картину «Варяг» по собственному сценарию. В 2024 вышла еще одна картина его производства — фильм ужасов «Носферату» с Лили-Роуз Депп, Биллом Скарсгардом, Уиллем Дефо в главных ролях.