Хафтор Бьёрнсон

Биография

Хафтоур Юлиус Бьеднссон — исландский спортсмен, актер. Родился в Рейкьявике 28 ноября 1988 года. Учился в колледже Брейдхолт, Исландия. Профессионально занимался баскетболом, выступал в составе ирландских команд. После завершения баскетбольной карьеры перешел на силовой экстрим. Многократно побеждал на международных соревнованиях по силовому спорту, является автором ряда спортивных рекордов. В 2018 году получил звание «Самый сильный человек планеты». Участвовал в боксерских боях. Хафтоур Юлиус Бьеднссон дебютировал в кино в 2013 году, когда прошел кастинг на роль одного из персонажей саги «Игры престолов». Всего появился в 17 эпизодах сериала. За участие в проекте получил ряд наград, в числе которых премия Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. В 2017 году снялся в телесериале Chad Goes Deep, короткометражной ленте Katy Perry Feat. Nicki Minaj: Swish Swish, документальном фильме о спортсменах «Рожденный сильным». В 2018 году снялся в картинах «Зона 261» и «Кикбоксер возвращается». Играл в боевике «Война Фараона» с Майком Тайсоном в главной роли, драме «Варяг» и ленте «Долгожданный рассвет».