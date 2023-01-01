Долгожданный рассвет (Фильм 2023) смотреть онлайн
О фильме
Стеснительная итальянская девушка волею судеб попадает в притягательный, но очень опасный мир большого кино. Историческая драма «Долгожданный рассвет» — фильм о взрослении и магии кинематографа с участием �Лили Джеймс и Уиллема Дефо.
Однажды после киносеанса юная девушка Мимоза вместе со своей амбициозной сестрой Айрис и матерью Эльвирой встречают настойчивого продюсера. Он приглашает Айрис пройти прослушивание для масштабного и дорогого пеплума, съемки которого проходят на итальянской студии «Чинечитта». Однако на следующий день скромная Мимоза привлекает внимание голливудской звезды Жозефины Эсперанто, исполняющей в фильме главную роль египетской принцессы. Теперь Мимозе предстоит познать головокружительный ритм жизни сливок общества, чьи шикарные вечеринки таят немало опасностей.
Как это изменит девушку, вы узнаете из драмы «Долгожданный рассвет» 2023 года. Смотреть онлайн этот фильм вы сможете на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
- Режиссёр
Саверио
Костанцо
- РААктёр
Ребекка
Антоначи
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- ДКАктёр
Джо
Кири
- РСАктриса
Рэйчел
Сеннотт
- Актриса
Альба
Рорвахер
- Актёр
Уиллем
Дефо
- СПАктриса
София
Паницци
- КПАктриса
Кармен
Поммелла
- ДМАктёр
Джованни
Москелла
- ЭКАктёр
Энцо
Казертано
- МБАктёр
Микеле
Брави
- ЭААктёр
Эрик
Александр
- ХБАктёр
Хафтор
Бьёрнсон
- Сценарист
Саверио
Костанцо
- ЛГПродюсер
Лоренцо
Гангаросса
- Продюсер
Саверио
Костанцо
- АКХудожница
Антонелла
Каннароцци
- ФКМонтажёр
Франческа
Кальвелли
- СМОператор
Сайомбху
Мукдипром