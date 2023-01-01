Долгожданный рассвет (Фильм 2023) смотреть онлайн

Стеснительная итальянская девушка волею судеб попадает в притягательный, но очень опасный мир большого кино. Историческая драма «Долгожданный рассвет» — фильм о взрослении и магии кинематографа с участием �Лили Джеймс и Уиллема Дефо.



Однажды после киносеанса юная девушка Мимоза вместе со своей амбициозной сестрой Айрис и матерью Эльвирой встречают настойчивого продюсера. Он приглашает Айрис пройти прослушивание для масштабного и дорогого пеплума, съемки которого проходят на итальянской студии «Чинечитта». Однако на следующий день скромная Мимоза привлекает внимание голливудской звезды Жозефины Эсперанто, исполняющей в фильме главную роль египетской принцессы. Теперь Мимозе предстоит познать головокружительный ритм жизни сливок общества, чьи шикарные вечеринки таят немало опасностей.



Как это изменит девушку, вы узнаете из драмы «Долгожданный рассвет» 2023 года. Смотреть онлайн этот фильм вы сможете на видеосервисе Wink.



Долгожданный рассвет смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.