Игра престолов. Последний дозор (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм о съемках финального сезона одного из самых популярных сериалов в истории телевидения. Вместе с режиссером Джинни Финлэй вы побываете на съемочной площадке, увидите процес�с производства грандиозного шоу во всех подробностях и послушаете откровения любимых актеров. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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