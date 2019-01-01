Игра престолов. Последний дозор
Wink
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Игра престолов. Последний дозор
9.12019, Game of Thrones: The Last Watch
Документальные, Приключения107 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Игра престолов. Последний дозор (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм о съемках финального сезона одного из самых популярных сериалов в истории телевидения. Вместе с режиссером Джинни Финлэй вы побываете на съемочной площадке, увидите процесс производства грандиозного шоу во всех подробностях и послушаете откровения любимых актеров. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb