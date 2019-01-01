9.12019, Game of Thrones: The Last Watch
Документальные, Приключения107 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Игра престолов. Последний дозор (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Документальный фильм о съемках финального сезона одного из самых популярных сериалов в истории телевидения. Вместе с режиссером Джинни Финлэй вы побываете на съемочной площадке, увидите процес�с производства грандиозного шоу во всех подробностях и послушаете откровения любимых актеров. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыПриключения, Документальные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДФРежиссёр
Джини
Финлэй
- АААкт�ёр
Алфи
Аллен
- ДААктёр
Джейкоб
Андерсон
- ГЭАктёр
Гетин
Энтони
- Актёр
Пилу
Асбек
- ЛБАктёр
Люк
Барнс
- Актёр
Шон
Бин
- ДБАктёр
Дэвид
Бениофф
- ХБАктёр
Хафтор
Бьёрнсон
- ДФПродюсер
Джини
Финлэй
- ММПродюсер
Мартин
Махон
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- АБОператор
Аарон
Блэк
- ДФОператор
Джини
Финлэй
- РДОператор
Ричард
Джефкоут
- ХПКомпозитор
Ханнал
Пил