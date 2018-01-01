Биография

Джулианна Маргулис — американская актриса и продюсер, известная своими ролями в кино и на телевидении. Среди ее достижений можно отметить премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале в 2011 и 2014 годах за сериал «Хорошая жена», а также премию Гильдии киноактеров в 2010 и 2011 годах. Неоднократно номинировалась на «Золотой глобус» и другие престижные премии за свою работу в телесериалах. Родилась в Спринг-Вэлли 8 июня 1966 года. Родилась в семье иммигрантов: ее мать была хореографом, а отец — писателем. В детстве вместе с семьей часто переезжала, проживая во Франции, Нью-Йорке и Англии. Поступила в колледж Sarah Lawrence College, где получила степень бакалавра в области гуманитарных наук и участвовала в студенческих спектаклях. Впоследствии продолжила учебу в нью-йоркской студии The Acting Studio для улучшения актерского мастерства. Дебют в кино Джулианны Маргулис состоялся в фильме «Во имя справедливости». В 1994 году она прошла кастинг и получила роль в популярном сериале «Скорая помощь», которая принесла ей известность и первую премию «Эмми». В 2000 году она покинула сериал, решив сосредоточиться на театре и других телевизионных проектах. В 2009 году получила главную роль в сериале «Хорошая жена», за которую дважды удостаивалась премии «Эмми». Сыграла в фильмах «Сити-Айленд», «Динозавр» и «Эвелин», а также принимала участие в телесериалах «Гитлер: Восхождение дьявола», «Туманы Авалона» и «Сопрано». В мае 2015 года на Аллее славы в Голливуде была открыта звезда Джулианны Маргулис, что стало признанием ее вклада в развитие кинематографа.