Ваша честь (Сериал, 2021)

Судья с безупречной репутацией покрывает сына, который насмерть сбил человека. Звезда культового сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон в ремейке израильского проекта от автора оскароносной драмы «На Западном фронте без перемен». Смотрите сериал «Ваша честь» с подпиской Amediateka на Wink!



Уважаемый судья и вдовец Майкл Десиато один воспитывает единственного сына по имени Адам, который страдает астмой и до сих пор не может пережить семейную трагедию. В годовщину смерти матери Адам едет на место ее гибели, чтобы возложить цветы, а на обратном пути сбивает мотоциклиста и уезжает с места происшествия. Жертвой аварии стал Рокко, которому по трагической случайности в этот день родители подарили мотоцикл. Майкл Десиато убежден, что сыну необходимо сдаться полиции, однако вскоре судья узнает, что погибший юноша — сын криминального авторитета, который жаждет мести. Чем готов пожертвовать Десиато, чтобы спасти собственного сына?



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