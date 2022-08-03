Ваша честь (Сериал, 2021)
- 18+54 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 1
- 18+61 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 2
- 18+56 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 3
- 18+56 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 6
- 18+53 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 9
- 18+56 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Судья с безупречной репутацией покрывает сына, который насмерть сбил человека. Звезда культового сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон в ремейке израильского проекта от автора оскароносной драмы «На Западном фронте без перемен». Смотрите сериал «Ваша честь» с подпиской Amediateka на Wink!
Уважаемый судья и вдовец Майкл Десиато один воспитывает единственного сына по имени Адам, который страдает астмой и до сих пор не может пережить семейную трагедию. В годовщину смерти матери Адам едет на место ее гибели, чтобы возложить цветы, а на обратном пути сбивает мотоциклиста и уезжает с места происшествия. Жертвой аварии стал Рокко, которому по трагической случайности в этот день родители подарили мотоцикл. Майкл Десиато убежден, что сыну необходимо сдаться полиции, однако вскоре судья узнает, что погибший юноша — сын криминального авторитета, который жаждет мести. Чем готов пожертвовать Десиато, чтобы спасти собственного сына?
Не пропустите мрачную драму «Ваша честь» — сериал 2020 года. Смотрите сериал «Ваша честь» с подпиской Amediateka на Wink!
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Питер
Соллетт
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бергер
- ЭСРежиссёр
Эва
Сёрхёуг
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- ЛКАктёр
Лилли
Кэй
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- БФАктёр
Бенжамин
Флорес мл.
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- ХДАктёр
Хантер
Дуэн
- Актриса
София
Блэк-Д’Элиа
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- ПМСценарист
Питер
Моффат
- ШМСценарист
Шломо
Мошиах
- БФСценарист
Брэнди
Форд
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- РКПродюсер
Роберт
Кинг
- ГХПродюсер
Гари
Хакэбэй
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- ДБМонтажёр
Дженнифер
Барбо
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- КНОператор
Крешенцо
Нотариле
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли