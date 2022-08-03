В центре сюжета сериала — боль и гнев уважаемого судьи, чей сын насмерть сбил человека и скрылся с места преступления. Влиятельный отец в исполнении Брайана Крэнстона («Во все тяжкие») идет против закона, дабы защитить любимое чадо, однако все не так просто: у погибшего тоже есть могущественные родственники, причем криминального толка.

