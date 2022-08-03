Ваша честь. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Ваша честь
1-й сезон
8-я серия
9.02020, Your Honor
Триллер, Драма18+
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Ваша честь (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В центре сюжета сериала — боль и гнев уважаемого судьи, чей сын насмерть сбил человека и скрылся с места преступления. Влиятельный отец в исполнении Брайана Крэнстона («Во все тяжкие») идет против закона, дабы защитить любимое чадо, однако все не так просто: у погибшего тоже есть могущественные родственники, причем криминального толка.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ваша честь»