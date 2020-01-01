WinkСериалыВаша честь1-й сезон10-я серия
9.02020, Your Honor
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Ваша честь (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
- 18+54 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 1
- 18+61 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 2
- 18+56 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 3
- 18+56 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 6
- 18+53 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Ваша честь
Сезон 1 Серия 9
- 18+56 мин
Ва�ша честь
Сезон 1 Серия 10
О сериале
В центре сюжета сериала — боль и гнев уважаемого судьи, чей сын насмерть сбил человека и скрылся с места преступления. Влиятельный отец в исполнении Брайана Крэнстона («Во все тяжкие») идет против закона, дабы защитить любимое чадо, однако все не так просто: у погибшего тоже есть могущественные родственники, причем криминального толка.
Сериал Ваша честь 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ПСРежиссёр
�Питер
Соллетт
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бергер
- ЭСРежиссёр
Эва
Сёрхёуг
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- ЛКАктёр
Лилли
Кэй
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- БФАктёр
Бенжамин
Флорес мл.
- КЭАктри�са
Кармен
Эджого
- ХДАктёр
Хантер
Дуэн
- Актриса
София
Блэк-Д’Элиа
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- ПМСценарист
Питер
Моффат
- ШМСценарист
Шломо
Мошиах
- БФСценарист
Брэнди
Форд
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- РКПродюсер
Роберт
Кинг
- ГХПродюсер
Гари
Хакэбэй
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- ДБМонтажёр
Дженнифер
Барбо
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- КНОператор
Крешенцо
Нотариле
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли