Ваша честь. Сезон 2
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2-й сезон

Ваша честь (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

9.02020, Your Honor 10 серий
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Продолжение мрачного триллера с Брайаном Крэнстоном в главной роли. Если вам не терпится узнать, чем закончится история Майкла Десиато, тогда скорее включайте драму «Ваша честь» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink.

Во второй части мы продолжаем наблюдать за судьей, который ради сына готов не только подделывать улики, но и стать соучастником новых убийств. Чтобы восстановить свою честь после совершенных преступлений, Майкл заключает сделку с окружным прокурором по имени Оливия Делмонт. Ей необходимо спасти мэра от скандала, а также избавиться от всех членов семьи опасного мафиози. Для этого женщина вытаскивает бывшего судью из тюрьмы и отправляет его на новую миссию в качестве агента под прикрытием.

Сможет ли Майкл Десиато искупить свою вину и вернуться к обычной жизни как полноправный член общества, узнаете в напряженной драме «Ваша честь». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве 2020 года можно прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ваша честь»

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