Ваша честь (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале
Пронзительная криминальная драма со звездой культового сериала «Во все тяжкие» Брайаном Крэнстоном, в которой уважаемый судья идет против моральных устоев и принципов, чтобы скрыть преступление единственного сына. Смотрите 1 сезон сериала «Ваша честь» с подпиской Amediateka на Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь с сыном судьи Нового Орлеана по имени Адам Десиато, который отправляется на кладбище, чтобы почтить память своей матери и положить цветы на ее могилу. По пути у него случается приступ астмы, и он сбивает молодого человека на мотоцикле, после чего скрывается с места происшествия. На следующий день Адам признается отцу в случившемся, и тот настаивает на том, чтобы сын сдался полиции. Однако он меняет свое решение, когда выясняется, что погибший парень — сын местного криминального босса.
Смогут ли отец и сын сохранить тайну или правда все же выплывет наружу? Смотрите сериал «Ваша честь» с подпиской Amediateka на Wink!
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Питер
Соллетт
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бергер
- ЭСРежиссёр
Эва
Сёрхёуг
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- ЛКАктёр
Лилли
Кэй
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- БФАктёр
Бенжамин
Флорес мл.
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- ХДАктёр
Хантер
Дуэн
- Актриса
София
Блэк-Д’Элиа
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- ПМСценарист
Питер
Моффат
- ШМСценарист
Шломо
Мошиах
- БФСценарист
Брэнди
Форд
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- РКПродюсер
Роберт
Кинг
- ГХПродюсер
Гари
Хакэбэй
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- ДБМонтажёр
Дженнифер
Барбо
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- КНОператор
Крешенцо
Нотариле
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли