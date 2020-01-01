Ваша честь. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Ваша честь
1-й сезон
3-я серия
9.02020, Your Honor
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Ваша честь (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Пронзительная криминальная драма со звездой культового сериала «Во все тяжкие» Брайаном Крэнстоном, в которой уважаемый судья идет против моральных устоев и принципов, чтобы скрыть преступление единственного сына. Смотрите 1 сезон сериала «Ваша честь» с подпиской Amediateka на Wink!

В первом сезоне вы познакомитесь с сыном судьи Нового Орлеана по имени Адам Десиато, который отправляется на кладбище, чтобы почтить память своей матери и положить цветы на ее могилу. По пути у него случается приступ астмы, и он сбивает молодого человека на мотоцикле, после чего скрывается с места происшествия. На следующий день Адам признается отцу в случившемся, и тот настаивает на том, чтобы сын сдался полиции. Однако он меняет свое решение, когда выясняется, что погибший парень — сын местного криминального босса.

Смогут ли отец и сын сохранить тайну или правда все же выплывет наружу? Смотрите сериал «Ваша честь» с подпиской Amediateka на Wink!

Сериал Ваша честь 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ваша честь»