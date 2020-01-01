Ваша честь (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Пронзительная криминальная драма со звездой культового сериала «Во все тяжкие» Брайаном Крэнстоном, в которой уважаемый судья идет против моральных устоев и принципов, чтобы скрыть преступление единственного сына. Смотрите 1 сезон сериала «Ваша честь» с подпиской Amediateka на Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с сыном судьи Нового Орлеана по имени Адам Десиато, который отправляется на кладбище, чтобы почтить память своей матери и положить цветы на ее могилу. По пути у него случается приступ астмы, и он сбивает молодого человека на мотоцикле, после чего скрывается с места происшествия. На следующий день Адам признается отцу в случившемся, и тот настаивает на том, чтобы сын сдался полиции. Однако он меняет свое решение, когда выясняется, что погибший парень — сын местного криминального босса.



Смогут ли отец и сын сохранить тайну или правда все же выплывет наружу? Смотрите сериал «Ваша честь» с подпиской Amediateka на Wink!



Сериал Ваша честь 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.