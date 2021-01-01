Осло (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Драма о тайных переговорах между Израилем и Организацией Освобождения Палестины под «присмотром» Норвегии. В 1993 году этот процесс привел к созданию Декларации принципов о временных мерах самоуправления (так называемое Соглашение в Осло). На фоне этих событий разворачивается история о любви, дружбе и тихом героизме. Смотрите фильм «Осло» в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БШРежиссёр
Бартлетт
Шер
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- КДАктёр
Карел
Добры
- ТЗАктёр
Тобиаш
Зиллиакус
- ИКАктёр
Ицик
Коэн
- СДАктёр
Салим
Дау
- ДГАктёр
Довале
Гликман
- ВЗАктёр
Валид
Зуэйтер
- ЗПАктёр
Зденек
Пеха
- ДААктриса
Джеральдин
Александр
- ДРСценарист
Дж.Т.
Роджерс
- Продюсер
Мишель
Литвак
- Продюсер
Светлана
Меткина
- МТПродюсер
Марк
Тейлор
- ГМПродюсер
Гари
Майкл Уолтерс
- ББХудожница
Блэр
Барнетт
- КСХудожница
Катя
Солтс
- КЦХудожница
Катрин
Цубер
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ЗККомпозитор
Зои
Китинг
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо