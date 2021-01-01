Осло
Wink
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Осло
8.02021, Oslo
Триллер, Исторический113 мин18+
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Осло (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Драма о тайных переговорах между Израилем и Организацией Освобождения Палестины под «присмотром» Норвегии. В 1993 году этот процесс привел к созданию Декларации принципов о временных мерах самоуправления (так называемое Соглашение в Осло). На фоне этих событий разворачивается история о любви, дружбе и тихом героизме. Смотрите фильм «Осло» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Осло»