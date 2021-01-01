Осло (фильм, 2021) смотреть онлайн

Драма о тайных переговорах между Израилем и Организацией Освобождения Палестины под «присмотром» Норвегии. В 1993 году этот процесс привел к созданию Декларации принципов о временных мерах самоуправления (так называемое Соглашение в Осло). На фоне этих событий разворачивается история о любви, дружбе и тихом героизме. Смотрите фильм «Осло» в подписке Amediateka на Wink.



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