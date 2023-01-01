Биография

Светлана Меткина — российская актриса и продюсер. Лауреат премии Гильдии актеров. Родилась в Москве 7 января 1974 года. В детстве была артистичным ребенком, выступала на сцене, играла в Театре юных москвичей при Дворце пионеров. После окончания школы поступила в Театральное училище имени Щукина, где обучалась на курсе известного педагога Аллы Казанской. Кинодебют Светланы Меткиной состоялся в 1994 году, она исполнила второстепенную роль в комедии «Триста лет спустя». В 2003 году снялась в своем первом американском фильме «Варвар», где сыграла одну из главных ролей. Также снималась в таких известных картинах как «Тепловой удар», «Бобби», «Второй фронт», «Сокровища мертвых». Кроме того, была продюсером кинолент «Виновный», «Осло», «Вокс люкс», «Колетт».