Однажды в Вегасе
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Однажды в Вегасе

Однажды в Вегасе (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.22008, What Happens in Vegas
Мелодрамы, Комедии96 мин12+

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Сюжет

После ночи кутежа в Городе Грехов двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают план, как отделаться от своей «второй половины» и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в Вегасе»

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