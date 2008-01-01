Однажды в Вегасе (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.22008, What Happens in Vegas
Мелодрамы, Комедии96 мин12+
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Сюжет
После ночи кутежа в Городе Грехов двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают план, как отделаться от своей «второй половины» и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое…
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Том
Вон
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Эштон
Кутчер
- Актёр
Роб
Кордри
- Актриса
Лейк
Белл
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актёр
Трит
Уильямс
- ДОАктриса
Дирдри
О’Коннелл
- МКАктриса
Мишель
Крусик
- ДФАктёр
Деннис
Фарина
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Сценарист
Дэна
Фокс
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- ДМПродюсер
Джимми
Миллер
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- МФМонтажёр
Мэтт
Фридман
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек