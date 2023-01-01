Кэмерон Диас

Биография

Кэмерон Диаз — американская модель и актриса. Четырехкратная номинантка на премию «Золотой глобус». Родилась в Сан-Диего 30 августа 1972 года. В детстве Кэмерон хотела стать ветеринаром, а о карьере актрисы даже не думала. У нее дома всегда было много животных, и свою жизнь она хотела посвятить помощи братьям меньшим. В 16 лет будущая артистка начала карьеру в модельном бизнесе. Она стала лицом таких брендов, как Calvin Klein, Levi's и других. Известность к Кэмерон Диаз пришла в 1990 году после премьеры фильма «Маска». Актриса наиболее известна по таким проектам, как «Ангелы Чарли», «Все в восторге от Мэри», «Другая женщина», «Ванильное небо», «Последний ужин», «Отпуск по обмену», «Посылка», «Свадьбы лучшего друга», «Мужской женский фильм», «Рыцарь дня» и «Очень плохая училка».