Грабь награбленное (сериал, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Нейт Форд, бывший следователь страховой компании, возглавляет команду, в которую входят: компьютерный мошенник Хардисон, воровка и вообще безбашенная особа Паркер, актриса и мошенница Софи и специалист широкого профиля Эллиот. Эта команда помогает людям пострадавшим от рук сильных мира сего, а попросту — воров.



Все сезоны сериала Грабь награбленное смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.