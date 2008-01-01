Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

В агентство обращается за помощью женщина. У них с мужем пропал мальчик, Лука. Это случилось в Сербии, мальчика просто увезла какая-то машина. За поиски уже уплачено 120 тысяч, супругам пришлось заложить дом, но их обманули, деньги не вернули. Нейтан берется помочь тем, кому не хотят помочь власти �штата. Однако, изучая доступные им материалы, члены агентства узнают удивительные вещи...



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