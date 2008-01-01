Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Нейтону Форду до сих пор тяжело осознать, что его сын умер по вине страховой компании, на которую он сам работал многие годы. Теперь Нейтон – всего лишь бывший следователь, и душевную боль он зачастую стремится залить крепкими напитками. В один из таких вечеров и подсаживается к нему с «интересным» предложением взволнованный человек, обворованный авиастроительной компанией Пирсона. Если он не представит на собрании акционеров чертежи самолета, он – труп. Потрачено 5 лет работы, 100 миллионов долларов – и все должно сойти с рук тем, кто украл чертежи? Да, возвращение чертежей – это тоже воровство, но другого пути нет. Тем более команда воров и чокнутых мошенников уже готова, нужен один честный человек, чтобы присмотреть за ними.



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