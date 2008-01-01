Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Скоро открытие выставки с наиболее ценными и дорогими экспонатами, и Ян Блекпул представляет акционерам своего нового вице-президента и бывшего следователя Джеймса Стерлинга. У страховой компании теперь новая тактика работы – предполагается не только страховать, но и самим охранять бесцен�ные произведения искусства. А в здании музея уже три дня плотно работают Паркер, Софи, Спенсер и Хардисон, применяя все свои воровские, технологические и мошеннические навыки. Нейтан Форд проникает незамеченным в кабинет к Яну Блекпулу и объявляет, что совершит кражу в день открытия музея. Он обещает украсть обоих «Давидов» и предлагает Блекпулу усилить охрану и заранее оповестить полицию.



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