Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

К Софи приходит ее давняя подруга, Тереза Палермо. Женщина уже пять лет обивает пороги разных агентств с просьбой о помощи, но услышав, против кого она пытается бороться, все смеются и отступают. Обидчик ее мужа – мафиози Маскони. Тогда, пять лет назад, Маскони застрелил в ресторане своего напа�рника, а вину приказал взять на себя Рэю Палермо. За это Маскони обещал простить все долги Рэя и позаботиться о его семье. Да и вообще говорил, что осужден тот будет условно. Но вот прошло 5 лет, а Рэю сидеть еще 10, ресторан и дом у семьи отобрали, жить стало вообще не на что...



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