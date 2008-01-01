Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Ян Блекпул, исполнительный директор страховой компании,решил заняться искусством. В своей усадьбе он проводит закрытую вечеринку для возможных спонсоров, готовых вложиться в расширение музея. Скоро открытие нового крыла музея, поэтому бывший босс Нейтана Форда не только не боится направленного на него пистолета, но даже приглашает Нейтана пройти. А заинтересовавшись его предложением, приглашает на беседу работающую на него эксперта Ватиканских музеев, а по совместительству – просто Софи Деверо, артистически изображающую итальянку. Нейтан знает, что на грязные деньги покупаются самые дорогие произведения искусства, поэтому он готов мстить виновнику гибели своего сына до конца.



Сериал Грабь награбленное 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.