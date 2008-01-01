Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Пэрри, проходивший службу в Ираке, получил серьезное ранение и теперь находится в больнице. Он инвалид, ему требуется несколько операций и полтора года интенсивной терапии, правда, платить за это никто не собирается, а попасть в военный госпиталь на бесплатное лечение нет возможности, так как �считается, что Пэрри пострадал не в ходе военных действий. Однако у парня имеется видеозапись, где ясно видно, что в него стреляли люди из Каслма, значит, они и должны оплачивать лечение. Через Интернет Пэрри находит Нейтана Форда и просит его восстановить справедливость.



Сериал Грабь награбленное 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.