Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

В штате Кентукки, на конюшне, где проходят обучение элитные скаковые лошади, происходит пожар. Вилли не смог ничего сделать, погибли 9 из 10 лошадей, при этом он уверен, что пожар умышленный: лошадей убил их настоящий владелец мистер Алан Форс. Мало того, что Форс заработал за последние два года 40 миллионов долларов, получил страховку в 2 миллиона и забрал себе самую ценную лошадь Балтимор, он ещe и обвиняет в поджоге Вилли, которого теперь никто не возьмeт к себе на работу с лошадьми. Нет, Вилли не нужны деньги Форса, он лишь хочет вернуть себе Балтимора и сделать так, чтобы Форс больше не мог участвовать в скачках. А для этого он и пригласил к себе Нейтана Форда с его знаменитой командой талантливых мошенников.



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