Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Семейство Холган в одночасье осталось без первого и единственного дома, на который было потрачено все, что зарабатывал глава семьи. Это чистой воды мошенничество, но доказать очевидное практически невозможно. Дом был куплен со строительными недоделками, потом был взят кредит на оплату ремонта, а через три месяца полиция уже выселила Холганов из их дома. Вернее дом теперь принадлежит Рейсингу – хозяину той строительной компании, которая взялась вести ремонт. Дело усугубляется еще и тем, что разъяренный обманом бывший хозяин особняка напал на Рейсинга, оказал сопротивление полиции и теперь сидит в тюрьме. Можно ли помочь в такой ситуации?



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