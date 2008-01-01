Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Софи Деверо считает себя непризнанной, но блестящей актрисой. Ей хочется, чтобы и еe друзья поняли это, поэтому она и приглашает их на спектакль, в котором умудрилась получить роль. Нейтану неожиданно звонит его бывшая жена Мэгги с важным сообщением о дерзком нападении на отца Пола: священник н�аправлялся в городской Совет, где должен был отстаивать решение не продавать церковь, символ города и его гордость, когда на него напали неизвестные. Конечно же, Нейтан займется расследованием о продаже церкви.



Сериал Грабь награбленное 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.