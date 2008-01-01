Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

В штаб-квартиру агентства обращаются родители Эшли - погибшей от отравления девушки. У Эшли заболевание щитовидной железы, узнав об этом, медики фальсифицировали результаты экспертизы и назвали причиной смерти именно болезнь девушки. Однако родители уверены, что виновата компания по производству удобрений, которые попали в воду. Хозяин компании-убийцы Алек Холдеман посмеялся над жертвами, его интересуют лишь его собственные прибыли. Адвокаты прячут все сведения, прикрываясь понятием коммерческой тайны, и близко не подпуская никаких следователей...



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