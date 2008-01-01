Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Эрнесто и Глория были счастливой молодой парой. Эрнесто работал, учился на вечернем отделении и брался за любые подработки. Чтобы как-то подбадривать себя, он употреблял новый разрекламированный препарат «Фастлайт», а вскоре умер от сердечного приступа. Причем Эрнесто – не первый и, вероятно, не последний, кто пострадал от непроверенного энергетика. А судебный процесс затягивается, суд присяжных никак не выносит никакого приговора разработчику и производителю опасных таблеток Уильяму Квинту. Но среди присяжных на этот раз находится Паркер – она внимательно следит за процессом и замечает немало странностей: скрытые камеры и самодельные наушники у адвокатов.



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