Биография

Патрик Демпси – актер, режиссер, продюсер, автогонщик. Среди его наград: «Золотой Глобус», «Золотая малина», «Эмми», премия канала MTV, премия Гильдии актеров. В детстве Патрик занимался цирковым искусством. В десятилетнем возрасте он мастерски жонглировал и показывал фокусы. В пятнадцать юный артист занял второе место на конкурсе по жонглированию, уступив первенство будущему рекордсмену Книги Гиннесса. Первой женой Патрика Демпси стала мать его лучшего друга – актриса Рокки Паркер. Они прожили вместе семь лет. Во второй раз актер женился на работнице сферы красоты Джилл Финк. Она стала матерью троих его детей. Будучи уже известным актером, Демпси профессионально занялся автогонками, организовал свою команду и получил серебро в гонке «24 часа Ле-Мана». Первые роли Патрика Демпси были эпизодическими или второстепенными. Дебютную главную роль он исполнил в мелодраме «Любовь нельзя купить». В девяностые снимался в романтических подростковых комедиях. В дальнейшем его работы стали более разнообразными: фильм-катастрофа «Эпидемия», ужастик «Крик 3», американская экранизация русской классики «Преступление и наказание», в которой он сыграл Родиона Раскольникова. Знаковыми фильмами для «звезды» стали «Стильная штучка», «Зачарованная», «Писатели свободы», «Друг невесты». Любовь зрителей и награды принес актеру персонаж обаятельного доктора в сериале «Анатомия страсти».