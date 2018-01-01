Wink
Детям
Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение»

Режиссёры

Уолт Бекер

Уолт Бекер

Walt Becker
Режиссёр

Актёры

Джейсон Ли

Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрDave
Джастин Лонг

Джастин Лонг

Justin Long
АктёрAlvin
Мэттью Грей Гублер

Мэттью Грей Гублер

Matthew Gray Gubler
АктёрSimon
Джесси МакКартни

Джесси МакКартни

Jesse McCartney
АктёрTheodore
Кимберли Уильямс-Пэйсли

Кимберли Уильямс-Пэйсли

Kimberly Williams-Paisley
АктрисаSamantha
Джош Грин

Джош Грин

Josh Green
АктёрMiles
Тони Хейл

Тони Хейл

Tony Hale
АктёрAgent Suggs
Белла Торн

Белла Торн

Bella Thorne
АктрисаAshley Grey
Эдди Стиплз

Эдди Стиплз

Eddie Steeples
АктёрBarry
Кристина Эпплгейт

Кристина Эпплгейт

Christina Applegate
АктрисаBrittany

Сценаристы

Рэнди Мейем Сингер

Рэнди Мейем Сингер

Randi Mayem Singer
Сценарист
Адам Штикель

Адам Штикель

Adam Sztykiel
Сценарист
Росс Багдасарян

Росс Багдасарян

Ross Bagdasarian
Сценарист
Дженис Карман

Дженис Карман

Janice Karman
Сценарист

Продюсеры

Росс Багдасарян мл.

Росс Багдасарян мл.

Ross Bagdasarian Jr.
Продюсер
Дженис Карман

Дженис Карман

Janice Karman
Продюсер
Арнон Милчен

Арнон Милчен

Arnon Milchan
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Елена Шульман

Актриса дубляжа
Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа

Художники

Мэри Клер Хэннан

Мэри Клер Хэннан

Mary Claire Hannan
Художница
Фрэнк Гэллин

Фрэнк Гэллин

Frank Galline
Художник

Монтажёры

Райан Фолси

Райан Фолси

Ryan Folsey
Монтажёр

Операторы

Питер Лайонс Коллистер

Питер Лайонс Коллистер

Peter Lyons Collister
Оператор

Композиторы

Марк Мазерсбо

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор