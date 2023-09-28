Шепоты мертвого дома
Wink
Фильмы
Шепоты мертвого дома
5.82021, What Josiah Saw
Ужасы115 мин18+
Наследники семейства Грэм возвращаются в родовое гнездо, над которым нависло проклятие. Атмосферный хоррор с Робертом Патриком
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Шепоты мертвого дома (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Мистическая драма с Робертом Патриком и Ником Сталом о братьях и сестре, пытающихся примириться с жутким наследием их семьи. Илай, Мэри и Томми провели полное страданий детство на ферме. Их мать совершила самоубийство, а отец Иосия Грэм замкнулся в себе. Илай и Мэри давно покинули ферму, и теперь на проклятой земле остались только глава семьи и его младший сын. Каждый день Иосия рассказывает Томми о страшном грехе, отравившем их род. Однажды внезапный интерес инвесторов к этому участку земли собирает всех трех наследников вместе. Вот только старик Иосия уверен: у его семьи есть важная миссия, выполнив которую, они смогут отмыться от проклятия. Какие секреты хранит ферма Грэмов, расскажут «Шепоты мертвого дома» — фильм 2021 смотреть онлайн уже можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шепоты мертвого дома»