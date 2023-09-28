Мистическая драма с Робертом Патриком и Ником Сталом о братьях и сестре, пытающихся примириться с жутким наследием их семьи. Илай, Мэри и Томми провели полное страданий детство на ферме. Их мать совершила самоубийство, а отец Иосия Грэм замкнулся в себе. Илай и Мэри давно покинули ферму, и теперь на проклятой земле остались только глава семьи и его младший сын. Каждый день Иосия рассказывает Томми о страшном грехе, отравившем их род. Однажды внезапный интерес инвесторов к этому участку земли собирает всех трех наследников вместе. Вот только старик Иосия уверен: у его семьи есть важная миссия, выполнив которую, они смогут отмыться от проклятия. Какие секреты хранит ферма Грэмов, расскажут «Шепоты мертвого дома» — фильм 2021 смотреть онлайн уже можно на Wink.

