Шепоты мертвого дома (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Мистическая драма с Робертом Патриком и Ником Сталом о братьях и сестре, пытающихся примириться с жутким наследием их семьи. Илай, Мэри и Томми провели полное страданий детство на ферме. Их мать совершила самоубийство, а отец Иосия Грэм замкнулся в себе. Илай и Мэри давно покинули ферму, и теперь на проклятой земле остались только глава семьи и его младший сын. Каждый день Иосия рассказывает Томми о страшном грехе, отравившем их род. Однажды внезапный интерес инвесторов к этому участку земли собирает всех трех наследников вместе. Вот только старик Иосия уверен: у его семьи есть важная миссия, выполнив которую, они смогут отмыться от проклятия. Какие секреты хранит ферма Грэмов, расскажут «Шепоты мертвого дома» — фильм 2021 смотреть онлайн уже можно на Wink.
Рейтинг
- ВГРежиссёр
Винсент
Грэшоу
- Актёр
Скотт
Хейз
- Актёр
Роберт
Патрик
- НСАктёр
Ник
Стал
- Актриса
Келли
Гарнер
- Актёр
Тони
Хейл
- ДУАктёр
Джейк
Уэбер
- РДАктёр
Ронни
Джин Блевинс
- ТПАктёр
Трой
Пауэлл
- ЛСАктриса
Луанна
Стефенс
- УДАктёр
Уинстон
Джеймс Френсис
- ВГПродюсер
Винсент
Грэшоу
- БШПродюсер
Берни
Штерн
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ВГМонтажёр
Винсент
Грэшоу
- КРОператор
Карлос
Риттер