Потому что я так хочу (фильм, 2006) смотреть онлайн

Ох уж эти мамы! Разве они успокоятся, пока не устроят судьбу любимых чад? Эйлин - как раз из породы таких матерей. Две ее старшие дочери успешно вышли замуж, а вот у младшей Милли с семейным вопросом никак не клеи�тся. Вроде и умница, и красавица, а женихи долго не задерживаются. «Ну, не бросать же ребенка в беде!» - рассудила заботливая мамаша и втайне от дочери подала в газету объявление о знакомстве.



Из многочисленных кандидатов Эйлин выбрала красавчика Джейсона, которого и решила представить Милли. Но не тут-то было. На объявление откликается еще один претендент на руку девушки - скромный тихий учитель по имени Джонни. Он совсем не нравится Эйлин, которая всеми силами старается убедить дочь отдать предпочтение Джейсону. Но девушка нашла куда более интересный вариант - она встречается с обоими. Теперь энергичной маме придется изрядно попотеть, чтобы находчивая дочь, все-таки, определилась с выбором!



Потому что я так хочу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.