Потому что я так хочу (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Ох уж эти мамы! Разве они успокоятся, пока не устроят судьбу любимых чад? Эйлин - как раз из породы таких матерей. Две ее старшие дочери успешно вышли замуж, а вот у младшей Милли с семейным вопросом никак не клеи�тся. Вроде и умница, и красавица, а женихи долго не задерживаются. «Ну, не бросать же ребенка в беде!» - рассудила заботливая мамаша и втайне от дочери подала в газету объявление о знакомстве.
Из многочисленных кандидатов Эйлин выбрала красавчика Джейсона, которого и решила представить Милли. Но не тут-то было. На объявление откликается еще один претендент на руку девушки - скромный тихий учитель по имени Джонни. Он совсем не нравится Эйлин, которая всеми силами старается убедить дочь отдать предпочтение Джейсону. Но девушка нашла куда более интересный вариант - она встречается с обоими. Теперь энергичной маме придется изрядно попотеть, чтобы находчивая дочь, все-таки, определилась с выбором!
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Рейтинг
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- Актриса
Дайан
Китон
- Актриса
Мэнди
Мур
- ГМАктёр
Гэбриел
Махт
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- ЛГАктриса
Лорен
Грэм
- Актриса
Пайпер
Перабо
- СКАктёр
Стивен
Коллинз
- ТПАктёр
Тай
Паниц
- МШАктёр
Мэтт
Шампейн
- Актёр
Колин
Фергюсон
- Актёр
Тони
Хейл
- СБАктриса
Софина
Браун
- КЛАктриса
Карен
Ли Хопкинс
- ЭМАктриса
Эмили
Маисано
- ДДАктёр
Джералд
Дауни
- КЛСценарист
Карен
Ли Хопкинс
- ДНСценарист
Джесси
Нельсон
- Продюсер
Пол
Брукс
- ДНПродюсер
Джесси
Нельсон
- МНПродюсер
Майкл
Ньюстат
- �КЛПродюсер
Карен
Ли Хопкинс
- Продюсер
Скотт
Нимайер
- ШСХудожница
Шэрон
Сеймур
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- ПСМонтажёр
Пол
Сейдор
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- ХМОператор
Хулио
Макат
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй