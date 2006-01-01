Потому что я так хочу
Wink
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Потому что я так хочу
8.52006, Because I Said So
Мелодрама, Комедия96 мин16+
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Потому что я так хочу (фильм, 2006) смотреть онлайн

О фильме

Ох уж эти мамы! Разве они успокоятся, пока не устроят судьбу любимых чад? Эйлин - как раз из породы таких матерей. Две ее старшие дочери успешно вышли замуж, а вот у младшей Милли с семейным вопросом никак не клеится. Вроде и умница, и красавица, а женихи долго не задерживаются. «Ну, не бросать же ребенка в беде!» - рассудила заботливая мамаша и втайне от дочери подала в газету объявление о знакомстве.

Из многочисленных кандидатов Эйлин выбрала красавчика Джейсона, которого и решила представить Милли. Но не тут-то было. На объявление откликается еще один претендент на руку девушки - скромный тихий учитель по имени Джонни. Он совсем не нравится Эйлин, которая всеми силами старается убедить дочь отдать предпочтение Джейсону. Но девушка нашла куда более интересный вариант - она встречается с обоими. Теперь энергичной маме придется изрядно попотеть, чтобы находчивая дочь, все-таки, определилась с выбором!

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Потому что я так хочу»