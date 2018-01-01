Wink
Фильмы
Тоня против всех
Актёры и съёмочная группа фильма «Тоня против всех»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тоня против всех»

Режиссёры

Крэйг Гиллеспи

Крэйг Гиллеспи

Craig Gillespie
Режиссёр

Актёры

Марго Робби

Марго Робби

Margot Robbie
АктрисаTonya
Себастиан Стэн

Себастиан Стэн

Sebastian Stan
АктёрJeff
Эллисон Дженни

Эллисон Дженни

Allison Janney
АктрисаLaVona
Джулианна Николсон

Джулианна Николсон

Julianne Nicholson
АктрисаDiane Rawlinson
Пол Уолтер Хаузер

Пол Уолтер Хаузер

Paul Walter Hauser
АктёрShawn
Бобби Каннавале

Бобби Каннавале

Bobby Cannavale
АктёрMartin Maddox
Бояна Новакович

Бояна Новакович

Bojana Novakovic
АктрисаDody Teachman
Кэйтлин Карвер

Кэйтлин Карвер

Caitlin Carver
АктрисаNancy Kerrigan
Мэйзи Смит

Мэйзи Смит

Maizie Smith
АктрисаTonya (3 1 / 2 Yrs)
Маккенна Грейс

Маккенна Грейс

Mckenna Grace
АктрисаTonya (8-12 Yrs)

Сценаристы

Стивен Роджерс

Стивен Роджерс

Steven Rogers
Сценарист

Продюсеры

Том Акерли

Том Акерли

Tom Ackerley
Продюсер
Марго Робби

Марго Робби

Margot Robbie
Продюсер
Стивен Роджерс

Стивен Роджерс

Steven Rogers
Продюсер
Брайан Унклесс

Брайан Унклесс

Bryan Unkeless
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Марина Бакина

Марина Бакина

Актриса дубляжа
Дарья Фролова

Дарья Фролова

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа

Художники

Дженнифер Джонсон

Дженнифер Джонсон

Jennifer Johnson
Художница

Монтажёры

Татьяна С. Ригел

Татьяна С. Ригел

Tatiana S. Riegel
Монтажёр

Операторы

Николас Каракатсанис

Николас Каракатсанис

Nicolas Karakatsanis
Оператор

Композиторы

Питер Нашел

Питер Нашел

Peter Nashel
Композитор