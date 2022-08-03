Гавань
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Гавань

Гавань (фильм, 2004) смотреть онлайн

7.42004, Haven
Драма, Криминал94 мин18+

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О фильме

Спокойному существованию жителей Каймановых островов пришел конец, когда там поселились богатые бизнесмены и их избалованные отпрыски, купающиеся в роскоши и привилегиях жизни без налогов.

Страна
Великобритания, США, Германия, Испания
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гавань»