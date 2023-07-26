Злые соседи
Wink
Фильмы
Злые соседи
5.92022, Angry Neighbors
Комедия85 мин18+
Пожилой писатель и его верный пес против новых соседей, затеявших стройку. Черная комедия с Фрэнком Ланджеллой

Злые соседи фильм смотреть онлайн

О фильме

Черная комедия об ушедшем на покой писателе — он ведет осмысленные беседы со своим псом и невероятно раздражен масштабной стройкой по соседству. Гарри Марч закончил свою писательскую карьеру и был уверен, что нашел идеальное место, чтобы провести остаток дней в спокойствии. К сожалению, его счастье продолжается недолго — участок по соседству приобретает миллионер, который начинает крупную стройку. Вскоре на этом месте появится огромный особняк, а постоянная возня рабочих выводит Гарри из себя — он даже не может спокойно побеседовать с псом Гектором. Теперь пожилой писатель пойдет на все, чтобы разрушить новый дом. Получится ли у него, увидите, когда будете смотреть фильм «Злые соседи» (2022) онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Злые соседи»