Злые соседи фильм смотреть онлайн

Черная комедия об ушедшем на покой писателе — он ведет осмысленные беседы со своим псом и невероятно раздражен масштабной стройкой по соседству. Гарри Марч закончил свою писательскую карьеру и был уверен, что нашел идеальное место, чтобы провести остаток дней в спокойствии. К сожалению, его счастье продолжается недолго — участок по соседству приобретает миллионер, который начинает крупную стройку. Вскоре на этом месте появится огромный особняк, а постоянная возня рабочих выводит Гарри из себя — он даже не может спокойно побеседовать с псом Гектором. Теперь пожилой писатель пойдет на все, чтобы разрушить новый дом. Получится ли у него, увидите, когда будете смотреть фильм «Злые соседи» (2022) онлайн на Wink.

