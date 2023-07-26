5.92022, Angry Neighbors
Комедия85 мин18+
Пожилой писатель и его верный пес против новых соседей, затеявших стройку. Черная комедия с Фрэнком Ланджеллой
Злые соседи фильм смотреть онлайн
О фильме
Черная комедия об ушедшем на покой писателе — он ведет осмысленные беседы со своим псом и невероятно раздражен масштабной стройкой по соседству. Гарри Марч закончил свою писательскую карьеру и был уверен, что нашел идеальное место, чтобы провести остаток дней в спокойствии. К сожалению, его счастье продолжается недолго — участок по соседству приобретает миллионер, который начинает крупную стройку. Вскоре на этом месте появится огромный особняк, а постоянная возня рабочих выводит Гарри из себя — он даже не может спокойно побеседовать с псом Гектором. Теперь пожилой писатель пойдет на все, чтобы разрушить новый дом. Получится ли у него, увидите, когда будете смотреть фильм «Злые соседи» (2022) онлайн на Wink.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.1 IMDb
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- СЧАктриса
Стокард
Ченнинг
- КПАктриса
Кэти
Паркер
- ДГАктёр
Джаред
Гилман
- Актёр
Стелио
Саванте
- Актёр
Чич
Марин
- ЭБАктриса
Эшли
Бенсон
- Актёр
Бобби
Каннавале
- КХАктёр
Крис
Харрис
- ТРАктёр
Тодд
Рэндолл
- РРСценарист
Роджер
Розенблатт
- РОПродюсер
Рути
Остин
- Продюсер
Фрэнк
Ланджелла
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- СШХудожник
Скотт
Шульте
- ДАМонтажёр
Джей
Анкер
- ОФОператор
Остин
Ф. Шмидт