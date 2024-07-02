Папа (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Отец берет сына-аутиста в поездку в Лос-Анджелес, несмотря на мнение родственников и полиции. Драмеди «Папа» 2023 года — трогательное роуд-муви о взаимопонимании и взрослении с Робертом Де Ниро, Верой Фармигой, Вупи Голдберг и Роуз Бирн.



Макс — неудачливый комик, который до сих пор живет с отцом Стэном в Нью-Джерси. Он пытается зарабатывать стендапом и отказывается рассматривать другие, более простые способы обеспечить себя. Эзра, 11-летний сын Макса, большую часть времени живет с матерью Дженной, которая давно развелась с его отцом. У мальчика диагностировали расстройство аутистического спектра, и он требует особого ухода. Макс не всегда согласен с предложениями докторов, и, когда один из них хочет выписать Эзре медикаменты, упрямый отец бьет его кулаком по лицу. В результате Максу временно запрещают приближаться к сыну, но как раз в это время у него появляется шанс выступить на известном телевизионном шоу, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе. По стечению обстоятельств Макс берет с собой в дорогу Эзру, что с точки зрения полиции выглядит как похищение. По пути им обоим придется заново узнать друг друга и стать гораздо ближе, чем раньше.



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