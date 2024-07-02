Папа
Wink
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Папа
8.72023, Ezra
Драма, Комедия96 мин18+
Стендап-комик отправляется в путешествие вместе с сыном, страдающим аутизмом. Трогательное роуд-муви со звездами кино

Папа (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Отец берет сына-аутиста в поездку в Лос-Анджелес, несмотря на мнение родственников и полиции. Драмеди «Папа» 2023 года — трогательное роуд-муви о взаимопонимании и взрослении с Робертом Де Ниро, Верой Фармигой, Вупи Голдберг и Роуз Бирн.

Макс — неудачливый комик, который до сих пор живет с отцом Стэном в Нью-Джерси. Он пытается зарабатывать стендапом и отказывается рассматривать другие, более простые способы обеспечить себя. Эзра, 11-летний сын Макса, большую часть времени живет с матерью Дженной, которая давно развелась с его отцом. У мальчика диагностировали расстройство аутистического спектра, и он требует особого ухода. Макс не всегда согласен с предложениями докторов, и, когда один из них хочет выписать Эзре медикаменты, упрямый отец бьет его кулаком по лицу. В результате Максу временно запрещают приближаться к сыну, но как раз в это время у него появляется шанс выступить на известном телевизионном шоу, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе. По стечению обстоятельств Макс берет с собой в дорогу Эзру, что с точки зрения полиции выглядит как похищение. По пути им обоим придется заново узнать друг друга и стать гораздо ближе, чем раньше.

К чему приведет это странное семейное путешествие, расскажет фильм «Папа» (2023), смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb