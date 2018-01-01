Wink
Фильмы
Папа
Актёры и съёмочная группа фильма «Папа»

Актёры и съёмочная группа фильма «Папа»

Режиссёры

Тони Голдуин

Тони Голдуин

Tony Goldwyn
Режиссёр

Актёры

Бобби Каннавале

Бобби Каннавале

Bobby Cannavale
Актёр
Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
Актёр
Вера Фармига

Вера Фармига

Vera Farmiga
Актриса
Вупи Голдберг

Вупи Голдберг

Whoopi Goldberg
Актриса
Роуз Бирн

Роуз Бирн

Rose Byrne
Актриса
Рэйн Уилсон

Рэйн Уилсон

Rainn Wilson
Актёр
Тони Голдуин

Тони Голдуин

Tony Goldwyn
Актёр
Джеффри Оуэнс

Джеффри Оуэнс

Geoffrey Owens
Актёр

Сценаристы

Тони Спиридакис

Тони Спиридакис

Tony Spiridakis
Сценарист

Продюсеры

Тони Голдуин

Тони Голдуин

Tony Goldwyn
Продюсер
Тони Спиридакис

Тони Спиридакис

Tony Spiridakis
Продюсер
Джастин Бальдони

Джастин Бальдони

Justin Baldoni
Продюсер

Монтажёры

Сабина Хоффман

Сабина Хоффман

Sabine Hoffman
Монтажёр

Операторы

Дэниэл Модер

Дэниэл Модер

Daniel Moder
Оператор

Композиторы

Карлос Рафаэль Ривера

Карлос Рафаэль Ривера

Carlos Rafael Rivera
Композитор