Биография

Вупи Голдберг — американская актриса, сценарист, продюсер и режиссер. Обладательница премии «Оскар» за лучшую роль второго плана. Родилась в Нью-Йорке 13 ноября 1955 года. Настоящее имя артистки — Кэрин Элейн Джонсон, но сценический псевдоним она придумала еще в подростковые годы. Образования толком не получила из-за дислексии, однако в восемь лет примкнула к экспериментальной театральной труппе. Позже стала хиппи и пристрастилась к запрещенным веществам, но в начале 1970-х познакомилась с будущим мужем и движением «Против наркотиков». В 1974 году переехала в Сан-Диего, чтобы играть в театре и развивать актерскую карьеру. Позже труды принесли плоды — Голдберг даже играла на Бродвее в постановке «Иисус Христос — суперзвезда». Фильмография Вупи Голдберг насчитывает больше 190 работ. Первую большую роль сыграла в картине «Цветы лиловые полей», после чего последовали «Джек-попрыгунчик», «Воровка», «Привидение», «Сестричка, действуй», «Богус». Также голос актрисы можно услышать в сериале «Конь БоДжек».