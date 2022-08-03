Дьявол и Дэниэл Уэбстер
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Дьявол и Дэниэл Уэбстер

Дьявол и Дэниэл Уэбстер (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.42004, Shortcut to Happiness
Фэнтези, Драма97 мин18+

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О фильме

Начинающий Нью-Йоркский писатель заключает сделку с Дьяволом с тем, чтобы добиться литературного успеха и стать автором бестселлеров в обмен на свою душу по истечении десяти лет.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дьявол и Дэниэл Уэбстер»